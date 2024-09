Unwetter in NÖ: „Es ist noch lange nicht vorbei!“

„Der Regen lässt Gott sei Dank nach“, sagt eine sichtlich erleichterte Johanna Mikl-Leitner am Dienstagvormittag nach der Krisenstabssitzung im Tullner Sicherheitszentrum. Jedoch: „Die Gefahr ist noch nicht gebannt“, so die Landeshauptfrau. Die Lage ist immer noch angespannt, vor allem in den Bezirk Tulln, St. Pölten und Melk. In der Nacht mussten hunderte Menschen aus insgesamt sieben Ortschaften im Tullnerfeld evakuiert werden.