Kärntner Wehren helfen im Katastrophengebiet aus

Lage in Kärnten

Von größeren Katastrophen ist das Land Kärnten bisher verschont geblieben. Starke Windböen, besonders in Oberkärnten, sorgen auch am Sonntag für mehrere Einsätze. Umgestürzte Bäume verlegen immer wieder Straßen und stürzten auf Stromleitungen. Gegen Mittag standen deshalb gut 2000 Haushalte ohne Strom.