Krebs hatte Hirn zerfressen: Olympia-Held tot!

Historischer Verfolgungs-Sieg bei Olympischen Spielen 1980

In sportlicher Hinsicht war Dill-Bundi eine für die Schweiz ganz besondere Persönlichkeit: durch seinen historischen Verfolgungs-Sieg bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau. Niemals davor und niemals danach war einem Eidgenossen ein derartiger Coup gelungen. Abseits der Olympischen Bühne schlug Dill-Bundi auch auf der Straße zu, gewann er etwa 1982 eine Etappe beim Giro d’Italia und 1983 den Prolog der Tour de Romandie in der Schweiz. 1984 holte er noch einmal den Weltmeister-Titel im Keirin, ehe er seine Karriere bis 1988 ausklingen ließ.