Rekord von Hülkenberg – doch den wollte er nicht

Der Routinier ist seit Sonntag der Formel-1-Pilot, der am häufigsten die Punkteränge im Laufe einer Saison um einen Platz verpasste. Zum bereits siebenten Mal in diesem Jahr belegte der 37-jährige Deutsche den undankbaren elften Platz. Zuvor hatte er sich Platz eins in dieser Statistik mit Michele Alboreto, der in der Formel-1-Saison 1992 sechsmal um einen Rang an den Punkten vorbeigeschrammt war, geteilt.