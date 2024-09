„Triple Crown!“ Pogacar will sich bei WM krönen

Tadej Pogacar hat mit seinem Erfolg beim Eintagesrennen in Montreal viel Selbstvertrauen für die WM getankt. Der slowenische Radprofi, der zuletzt zum dritten Mal die Tour de France gewonnen hat, siegte bei dem World-Tour-Rennen am Sonntag in Kanada deutlich. „Der Sieg heute hat mir viel Selbstvertrauen und Motivation gegeben“, sagte Pogacar zwei Wochen vor dem WM-Straßenrennen der Männer in Zürich.