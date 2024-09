Rapid-Debütant: Auf die Tipps lieber verzichtet

Rapids Auftritt am Samstag im Lavanttal mutierte auch zum Debütantenball. Mit Nikolaus Wurmbrand im Mittelpunkt: Der Stürmer ist mit 18 Jahren und 253 Tagen der seit Einführung der Bundesliga 1974 elftjüngste Spieler, der für Grün-Weiß in der Meisterschaft getroffen hat – Platz eins hat Andi Ivanschitz inne, der am 2. Dezember 2000 beim 5:0 über SW Bregenz mit17 Jahren und 38 Tagen erstmals für die Hütteldorfer gejubelt hatte.