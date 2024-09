Sprinter Tim Merlier holt EM-Titel für Belgien!

Tadej Pogacar und Remco Evenepoel fehlten

Die EM hat zwischen den Saisonhöhepunkten bei Olympia und der WM in zwei Wochen in Zürich keine hohe Priorität. Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar ist gerade erst in Kanada wieder ins Renngeschehen eingestiegen. Auch Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel fehlte, genauso wie sein verletzter belgischer Landsmann Wout van Aert.