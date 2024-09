Vicky Hudson starke Speerwurf-Vierte beim Finale!

Nach Platz sechs im Vorjahr in Eugene verbesserte sich Hudson bei ihrer zweiten Finalteilnahme in der Diamond League damit schon auf den vierten Rang. Dafür erhielt sie 4000 Dollar. Zudem war dieses Finale für sie ihr zweitbester Wettkampf in der Diamond League überhaupt. Besser war sie nur im Vorjahr – ebenfalls in Brüssel – als Zweite mit 64,65 m.