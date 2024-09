„Zensur“: Wahlkampf schwappt auf Bauern über

Bekanntlich bemühen sich vor allem die Kärntner Freiheitlichen schon länger um die Wählergruppe „Bauern“, übten noch Anfang des Jahres harsche Kritik an der ÖVP-Agrarpolitik. Nun scheint der Wahlkampf in die Zentrale in der Museumgasse in Klagenfurt vollends Einzug gefunden zu haben, ausgerechnet die Kammerspitze liegt dort im Clinch: Vizepräsident Roman Linder (Freiheitliche Bauernschaft) wirft LK-Präsidenten Siegfried Huber (Bauernbund) „Meinungszensur“ vor – aber worum geht es eigentlich?