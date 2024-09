Helfen, die Welt wieder mit eigenen Augen zu sehen

Vor dem Industriegelände steht eine funkelnd rote Rikscha. Für einen Augenblick lang fühle ich mich nach Indien versetzt, aber ich bin in Lustenau. Im Büro sitzt die rührige Elke Fitz und erwartet mich. Sie gönnt sich gerade einen Espresso aus der Kaffeemaschine. Sie ist ein direkter Mensch, redet nicht drumherum, verschwendet die Zeit nicht mit abwartenden Höflichkeitsfloskeln, spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Gleich sind wir auch per Du. Im Jahr 2015 hat Elke Fitz den Verein „Radeln ohne Alter“ gegründet. Es war eine ganz simple, aber ungemein charmante Idee. Sie wollte Menschen, die nicht mehr an die frische Luft können, weil sie entweder betagt, hilfsbedürftig oder gebrechlich sind, die Freude an der freien Natur wieder zurückgeben. „Wir geben unseren Seniorinnen und Senioren das Recht auf Wind im Haar“, lautet darum auch das Motto auf ihrer Homepage.