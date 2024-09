Drei Leichen: Obduktion soll Aufschlüsse bringen

Im Fall der drei Leichen, die am Freitag in einem Haus in Perg in Oberösterreich gefunden worden sind, wird wohl erst das Obduktionsergebnis neue Erkenntnisse bringen. Die Obduktion sei angeordnet und werde Anfang kommender Woche stattfinden, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder.