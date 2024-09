Drei Tote in Haus: „Dachte, sie sind auf Urlaub“

Von außen deuten nur ein Polizeiabsperrband und ein überfüllter Briefkasten auf die schreckliche Tat hin, die sich in einem Einfamilienhaus in einer beschaulichen Siedlung in Perg zugetragen haben muss. Einsatzkräfte fanden dort am Freitag die Leichen eines älteren Ehepaares und dessen Tochter (57).