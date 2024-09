Neuer Standort: Mehr Beamte sind jetzt im Einsatz

Das Personal wird kräftig aufgestockt. Österreichweit haben heuer 2008 Polizisten ihre Ausbildung begonnen – fast doppelt so viele wie 2023. „Bis zum Jahresende werden es mehr als 2500 sein, die ihre Polizeikarriere 2024 begonnen haben“, betonte Karner in Eisenstadt. Verstärkt wird ebenso die Polizei im Burgenland: 16 neue Polizisten feierten am Freitag ihren Anschluss, 56 Schüler wurden angelobt. Demnach befinden sich derzeit 180 Frauen und Männer in der Polizeigrundausbildung – ein Höchststand!