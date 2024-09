Salzburg-Debüt steht bevor! Neuzugänge sind bereit

Salzburg war mit drei Siegen in die Liga-Saison gestartet, ehe es in der letzten Runde vor der Länderspielpause am 1. September eine 2:3-Niederlage bei Rapid setzte. „Ich sage es einmal so: 98 Prozent sind nicht genug. Es sind immer die letzten zwei Prozent, die den Unterschied ausmachen“, reflektierte Lijnders über die Partie. Salzburg liegt aktuell mit neun Punkten auf dem vierten Platz, Klagenfurt hat als Sechster zwei Punkte weniger.