Alarm um Sozialsystem: Experten mit Reformpaket

„Wir kommen gerade so über die Runden.“ Trotz Vollzeitarbeit beider Eltern. Sieben Kinder, sechs schulpflichtig, kosten enorm viel. Die Familie aus Wels in Oberösterreich geriet in den Fokus der Öffentlichkeit durch eine Dokumentation des Senders Servus TV. Die „Krone“ berichtete ebenfalls über die bemerkenswerte Familie.