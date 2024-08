4600 € für Syrer: „Das ist ein Schlag ins Gesicht“

„Das ist ein Schlag ins Gesicht vieler Österreicher“

Geht es nach Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), wäre das auch in Wien und im restlichen Österreich so. Er sieht seinen Weg als den erfolgreichsten im Vergleich und schlägt somit auch eine Harmonisierung und Deckelung von Sozialleistungen nach dem Vorbild Oberösterreich vor: „Ich fordere diese Reform, um den Sozialleistungstourismus zu beenden. Es muss klar sein, dass sich Leistung auszahlt. Solche Fälle wie in Wien sind ein Schlag ins Gesicht vieler Österreich, die täglich fleißig aufstehen und in die Arbeit gehen.“