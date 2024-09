Kärntnerin ermordet: Heiße Spur führt in die Sauna

Seit Februar 2023 wird in Edling wegen des Todes einer 62-Jährigen ermittelt. Die Frau war in den Morgenstunden eines eisigen Wintertages von einem Schulkind vor der örtlichen Leichenhalle am Friedhof gefunden worden. Ähnlich makaber ging es weiter – denn lange war nicht klar, wie die Frau überhaupt zu Tode gekommen war und ob es sich um einen Unfall oder doch einen möglichen Mord handelt.