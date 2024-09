Österreichs Paralympics-Team feierlich empfangen

Österreichs Paralympics-Team ist am Montagabend bei der Rückkehr von den Paralympischen Spielen in Paris auf dem Flughafen Wien-Schwechat feierlich empfangen worden. Mit dabei in der ÖPC-Crew waren auch die drei rot-weiß-roten Medaillengewinner. Handbiker Thomas Frühwirth brachte zweimal und Triathlet Florian Brungraber einmal Silber mit, Speerwerferin Natalja Eder ihre Bronze-Medaille. Die Riege der Gratulanten wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeführt.