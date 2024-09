Paralympics-Fazit: „Eine echte Hollywood-Woche!“

Mit den vier Podestplätzen landete Österreich im Medaillenspiegel außerhalb der besten 65 Nationen. In mehreren Bewerben schrammten die in elf Sportarten angetretenen rot-weiß-roten Teilnehmer allerdings nur knapp an den Medaillenrängen vorbei. Am Schlusstag ging Kanute Markus Swoboda über 200 m als Achter leer aus.