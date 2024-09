Erling Haaland vor Mega-Deal mit Real-Klausel

31 Tore in 34 Länderspielen

Fest steht aber: Haaland hält bei 31 Toren in 34 Länderspielen, in der englischen Premier League wurde der Goalgetter von Manchester City zuletzt zweimal Schützenkönig. Da muss das ÖFB-Team am Montag (20.45 Uhr) ordentlich auf der Hut sein. Das weiß auch Ralf Rangnick.