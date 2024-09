Vergleich zeigt: Kickl ist Social-Media-Kanzler

Volksnah bei Kirtag und Fußball

Nehammer und Babler bemühen sich auf Instagram darum, möglichst volksnah zu wirken. So sieht man ersteren beim Neustifter Kirtag, einem „Fixtermin“ in seinem Kalender, zweiteren bei diversen Terminen der „Herz und Hirn“-Tour oder etwa mit Sprühkerzen in der Hand bei einem Fußballspiel des für seine vorrangig linke Anhängerschaft bekannten Wiener Sport-Club. Auf die Leistung der Fußballnationalmannschaft bei der EM im Sommer sind fast alle Politiker aufgesprungen, „ob das glaubwürdig ist, ist natürlich ein schmaler Grat“, so Zimmer.