Zwei Jahre warten auf OP – jetzt Lösung in Sicht

Herr Heidegger (Name geändert) hat ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Vor Kurzem noch stand der Tiroler unter Schock, weil ihm an der Klinik Innsbruck erst in zwei Jahren ein Operationstermin für seinen Narbenbruch in Aussicht gestellt worden war. Die „Krone“ berichtete über den Extremfall. Fehlendes Personal wurde als Grund für die lange Wartezeit angegeben. Herr Heidegger war verzweifelt, hatten ihm doch Vertrauensärzte zum Eingriff geraten.