Rangnick: „Wir sind immer dann stark, wenn …“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Es war ein Spiel bei extrem widrigen Grundverhältnissen, der Platz war schwierig zu bespielen. Dass wir durch einen umstrittenen Handelfmeter zurück liegen, macht es dann nicht einfacher. Die Reaktion darauf war gut. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile in der gegnerischen Hälfte als umgekehrt. Aber sie sind gefährlich bei Kontern. Es war ein Gegner, gegen den es nicht einfach ist, zu Torchancen zu kommen. In der ersten Halbzeit war es zusätzlich so, dass der Schiedsrichter immer für Slowenien entschieden hat und gegen uns. Das war in der zweiten Halbzeit ausgewogener. Wir sind immer dann stark, wenn wir früh attackieren und Druck machen auf den Gegner. Dass heute noch nicht alles perfekt läuft unter diesen Umständen muss man den Spielern nachsehen.“