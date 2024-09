Schweizer schäumen nach Pleite bei Dänen vor Wut!

Dem 1:0 der Dänen war nämlich eine strittige Szene vorausgegangen. Nachdem Nico Elvedi bereits mit Rot vom Platz geschickt worden war, spielten die Gäste ab der 52. Minute in Unterzahl. Als Breel Embolo, nachdem ihm auf die Hand gestiegen wurde, später am Boden liegen blieb, nutzten die Hausherren die Situation, um mit zwei Mann mehr in Richtung Tor zu laufen, Patrick Dorgu traf daraufhin zur Führung für Dänemark.