René Benko: Die Suche nach der goldenen Nautilus

Am 4. März meldete René Benko Konkurs an. Gläubiger fordern von Österreichs bekanntestem Bankrotteur rund zwei Milliarden Euro. Doch der 47-jährige Finanzjongleur gibt sich mittellos und will von monatlichen 3700 Euro leben, obwohl in den von ihm gegründeten Privatstiftungen namens Laura und Ingbe noch Vermögenswerte vorhanden sind.