Die Wahl wirft ihre Schatten auf die Landespolitik

Die FPÖ, in Person von Marlene Svazek, sieht eine große Gefahr auf Salzburg zukommen: Die Bildungsqualität für einheimische Schüler soll aufgrund stetig steigender Zahlen an ausländischen Schülern sinken. Die ÖVP, in Person von Bildungslandesrätin Daniela Gutschi, sieht dies anders und beruft sich auf „noch“ ausreichende Förderklassen und dass die Qualität nicht leide. Die „Krone“ hat berichtet.