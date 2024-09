Zwei flotte Neue kurbeln den Konkurrenzkampf an

Neuzugang trifft erstmals

Vor 300 Fans in Messendorf schickte Christian Ilzer gestern erstmals die beiden pfeilschnellen Leihzugänge ins Rennen: Der Türke Erencan Yardimci (22), den Hoffenheim für zwei Millionen von Eyüpspor verpflichtet hat, erzielte gleich sein erstes Tor: „Er ist ein Stürmer mit Tiefgang, wie wir ihn brauchen“, so der Trainer, „der sich aber an unsere Intensität noch gewöhnen muss. Weil er sein letztes Spiel am 20. Mai absolviert hat, müssen wir ihn behutsam aufbauen.“