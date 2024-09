Teamchef Rangnick kann auf Defensiv-Stütze bauen

Lienhart wird am Samstag in Oslo zur Truppe von Teamchef Ralf Rangnick stoßen. Im Kreis derer ist Samson Baidoo nicht mehr, der Salzburger verstärkt die ÖFB-U21 in der EM-Quali. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es da auswärts gegen Bosnien-Herzegowina.