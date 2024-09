O‘Connor hauchdünn voran – Gall erneut zurück

Der 29-jährige Van Aert rutschte bei einer Abfahrt auf nasser Straße aus, verletzte sich am rechten Knie und an den Armen. Der dreifache Etappensieger dieser Vuelta versuchte mit einem Ersatzrad das Rennen wieder aufzunehmen, musste aber wieder absteigen und sich mit dem blutenden Knie in den Teamwagen setzten. Damit wechselten auch das Berg- sowie das Sprinttrikot jeweils seinen Besitzer. Ende März war Van Aert bei Quer durch Flandern bei hoher Geschwindigkeit gestürzt und hatte sich dabei das Schlüsselbein, das Brustbein sowie mehrere Rippen gebrochen.