Diesem Flaschenzirkus sind Winzer heuer ausgesetzt

Die Nährwerttabelle ist laut EU auf Weinflaschen nun Pflicht. Das bringt gerade kleine Winzer auf der Bouteille in die Bredouille. Ausweg gegen den Platzmangel am Etikett liefert das „E-Label“, das zu einer Tabelle im Internet führt. Eine Kremser Firma will hier eine neue Vorreiterrolle einnehmen.