Weinlese startet in der Steiermark früh wie nie

Hauptlese startet schon dieses Wochenende

Ein überdurchschnittlich warmes Jahr sowie der an Sonnenstunden reiche Sommer sorgen für einen „fast rekordverdächtigen“ Frühstart der Lesezeit in steirischen Weingärten. Trauben für Saft, Sturm und Sekt sind vielerorts bereits im Keller. „Die Hauptlese mit Müller-Thurgau wird an diesem Wochenende bzw. in den darauf folgenden Tagen starten. Das ist sehr früh“, erklärt Luttenberger.