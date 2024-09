Richard Gere plaudert „Pretty Woman“-Geheimnis aus

Ikonische Szene nicht im Drehbuch

So kam auch eine der berühmtesten Szenen im Film zustande, in der Gere in seiner Hotelsuite auf dem Klavier spielt, ehe zwischen ihm und Roberts heiß hergeht: „Die stand nicht im Drehbuch. Garry hat mich gefragt, was ich spätabends in einem Hotel machen würde. Und ich meinte, dass ich oft Jetlag habe und in Hotels dann meistens den Ballsaal aufsuche und dort auf dem Klavier spiele.“