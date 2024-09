Besoffener fuchtelt mit Waffe auf Marktplatz herum

Gerade in diesen Zeiten ist nicht mehr damit zu spaßen, wenn man bei einer Veranstaltung plötzlich einen Menschen mit einer Schusswaffe herumhantieren sieht – darüber dürfte auch im Waldviertel breite Einigkeit herrschen. Stark verängstigt waren dort Passanten im Vorfeld des Open Air Konzerts am Marktplatz von Hoheneich im Bezirk Gmünd, als ein schwer alkoholisierter Mann am frühen Samstagabend plötzlich auftauchte und mit einer Schusswaffe auf dem Marktplatz herumfuchtelte.