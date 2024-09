„War viel für mich“ – nun Erleichterung bei Mbappe

Mbappe, der im Sommer von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt ist, erzielte beide Tore beim 2:0 gegen Betis Sevilla. Sein Premierentor in La Liga schoss Mbappe in der 67. Minute nach feiner Vorarbeit von Federico Valverde. Treffer Nummer zwei erzielte der 25-Jährige per Foulelfmeter in der 75. Minute.