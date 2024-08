Containerklassen: „Gibt sehr wohl andere Lösungen“

In Wien ist der Aufbau der mobilen Schulklassen voll im Gang. An insgesamt fünf Standorten werden aktuell Containerlösungen die bestehende Infrastruktur ergänzen. So auch in der MS Kagran. Die Zahl der Kinder wird sich hier im Herbst fast verdoppeln. Zu den aktuell 300 Kindern kommen 240 bis 250 Kinder hinzu. krone.tv war vor Ort.