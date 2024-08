Onea über 100 m Brust bereits im Vorlauf out

Schwimmer Andreas Onea ist bei den Paralympischen Spielen in seiner Paradedisziplin über 100 m Brust bereits im Vorlauf gescheitert. Der Niederösterreicher verpasste am Freitagvormittag in der stimmungsvollen Pariser La Defense Arena als Zwölfter den Einzug in das Finale. Mit derselben Platzierung schaffte es auch Bahnradfahrer Franz-Josef Lässer im Zeitfahren über 1.000 m nicht in den Endlauf.