Marko fordert: „Horner muss Qualität zeigen“

„Falsch abgebogen“

Seit fünf Rennen ist Red Bull Racing, das zu Saisonbeginn noch klar den Ton angegeben hat, sieglos, segelt in äußerst stürmischer See. Da ist der Käpt’n gefragt. „Teamchef Horner muss Qualität zeigen. Schönreden hilft uns in dieser Situation nicht weiter. Aber: Auch Horner gibt inzwischen ja Fehler zu. Wir sind punkto Balance im Auto irgendwo falsch abgebogen. Aber da sind wir ja nicht die einzigen, das ist auch schon Ferrari oder Mercedes passiert. Nur McLaren blieb davon verschont. Da hat jedes Upgrade gesessen“, fasst Dr. Marko zusammen. „Wir sind selbstkritisch, haben aber viele gute Leute, die das Ruder wieder herumreißen können.“