GAK spielt in Hartberg: Ein „Derby des Respekts“

Polizeieinsatz gab’s in Hartberg in der Bundesliga noch nie: „Alle Auswärtsfans haben sich bisher super verhalten. Ich sehe das entspannt, denn Hartberg ist anders! Unsere Präsidentin hat an ihrem Geburtstag sogar auswärtigen Fans was zum Trinken spendiert.“ Außerdem: „Wir haben ja selbst GAK- und Sturm-Fans im Verein, die in den Derbies zwei Herzen in der Brust haben. Aber das ist die Würze. Ich freue mich auf ein tolles Derby. Wobei ich denke, dass wir daheim jeden schlagen können.“