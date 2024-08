Transferfrist für Hasenhüttl „absolut unpassend“

„Für alle Trainer sehr schwer“

„Ich finde, es würde nichts verändern, wenn wir die ganze Story einen Monat früher beenden würden. Dann hättest du vielleicht mal ein paar Wochen, in denen du mit deiner Mannschaft arbeiten kannst und dann am ersten Spieltag weißt: Das ist deine Truppe“, führte Hasenhüttl aus. So sei das aber „für alle Trainer sehr schwer“.