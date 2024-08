Emilia und Paul 2023 die beliebtesten Babynamen

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 37.596 Mädchen und 40.009 Buben geboren. 638 Mädchen bekamen den Namen Emilia, an zweiter Stelle folgt Marie, an dritter Emma. Emma stand im vergangenen Jahr noch an der Spitze. Anna ist bereits seit 1991 in den Top Ten und erreichte diesmal den vierten Platz. Dahinter kommen Mia, Sophia, Valentina, Lea und Laura.