„Atemberaubend“ – die Paralympics sind eröffnet!

Vier Österreicher im Einsatz

Die ersten Österreicher sind schon am Donnerstag, am ersten Wettkampftag, im Einsatz: Schwimmerin Janina Falk greift über die 100 Meter Delfin an (Vorlauf: 10.35 Uhr, Finale 18.42), Andreas Ernhofer rechnet sich über die 50 Meter Brust (Finale um 19.12) Medaillen-Chancen aus. Dazu startet Koösz gegen Kwon Hyun-ah (Kor) in die Badminten-Gruppenphase (16 Uhr), bestreitet Bogenschütze Michael Meier die Platzierungsrunde (ab 17 Uhr).