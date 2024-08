Betrunkener Serbe drohte Imbissbude anzuzünden

Immer wieder ermahnt Richterin Lisa Pfeifer den 43-jährigen Angeklagten genau zuzuhören und nicht so aufbrausend zu sein. Doch der denkt nicht daran, seine Aussagen in einem gemäßigten Ton zu tätigen und so wird der Prozess eher zum Schreiduell zwischen Richterin, Staatsanwältin und Beschuldigten. Angeklagt ist er, wegen gefährlicher Drohung und Wiederstandes gegen die Staatsgewalt.