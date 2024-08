Rangnick zu Danso-Deal: „Nächster guter Schritt“

Dansos Wechsel nach Italien bahnte sich seit Tagen an, gestern erzielten Roma und Lens eine Einigung: Demnach wechselt der ÖFB-Teamspieler vorerst leihweise für ein Jahr zu den „Giallorossi“, danach wird eine Ablöse von 22 Millionen Euro fällig - welche durch diverse Bonuszahlungen am Ende 25 Millionen ausmachen dürfte. Womit Danso zu den teuersten heimischen Transfers (siehe Statistik rechts) in der Geschichte aufsteigt – übertroffen nur von Christoph Baumgartner, der im Vorjahr um 25,5 Millionen Euro von Hoffenheim zu Leipzig gewechselt war.