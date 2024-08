Matthäus kritisiert Kim: „Das ist nicht Bayern!“

Ball hoppelt, Zweikampfstärke fehlt

„Ich möchte Kim nicht zu nahe treten, aber er hat einfach nicht das klare, schnelle Passspiel mit einer gewissen Sicherheit gepaart, die es braucht“, findet Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Das hat mir bei ihm von Anfang an nicht gefallen. Bei ihm hoppelt der Ball. Das ist nicht das, was ich auf höchstem Niveau erwarte, das ist nicht Bayern München. Auch die Zweikampfstärke, die er in Neapel noch hatte, besitzt er im Moment nicht.“