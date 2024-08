Zum Nations-League-Auftakt fehlen 250 Länderspiele

Parallel gibt es Transferkandidaten: Max Wöber, der beim englischen Zweitligisten Leeds zuletzt nicht im Kader stand, könnte auf Leih-Basis zu Gladbach zurückkehren. Kevin Danso verabschiedete sich Samstag von den Lens-Fans, wartet auf das Okay von AS Roma für den Transfer in die Serie A – die Klubs feilen weiter an der Ablösesumme!