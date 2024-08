Selfie mit Alaba: Überraschungsbesuch bei Real

Gibt’s ersten Sieg?

Real Madrid peilt am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Real Valladolid den ersten Sieg in der Liga an. Vor einer Woche musste sich der Alaba-Klub zum Auftakt mit einem 1:1 bei Mallorca begnügen. Ob Kardashian auf der Tribüne des Estadio Santiago Bernabeu dem „Weißen Ballett“ die Daumen drücken wird, ist nicht bekannt.