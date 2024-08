Woche 17: Diesmal hagelt‘s Tore und Interviews

Auch in der neuesten Folge unseres Video-Podcasts gibt es allerlei Highlights für Fußballfans. Denn die Kärntner Kicker trafen aus allen Lagen. Zum Beispiel in der 1. Klasse D – da treffen die Mannschaften vom SV Eitweg und SV Sittersdorf aufeinander. Mit sieben Toren ist dies die torreichste Partie in unserem Podcast.