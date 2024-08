Gall: „Rotes Trikot hat jetzt oberste Priorität“

Denn im finale Zeitfahren in Madrid ist O‘Connor gegen Olympiasieger Primoz Roglic und Co. klar im Nachteil und wird Zeit verlieren. Davor sind ohnehin noch mehrere harte Kletterprüfungen zu bestehen, beginnend am Dienstag mit einer Bergetappe in Galicien. An den überstandenen Hitze-Tagen in Andalusien hielt sich O‘Connor fast vier Minuten vor Red-Bull-Star Roglic. „Ich hätte das Trikot nie erwartet. Ich genieße es einfach. Es liegt jetzt an anderen zu reagieren, nicht an mir. Die letzte Antwort werden wir in Madrid erhalten“, sagte O‘Connor am ersten Ruhetag im nicht mehr so heißen Nordspanien.