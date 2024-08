Mann drohte mit Axt in der Hand: „Bringe euch um!“

„Die Männer konnten dem Beschuldigten die Axt in einem Handgemenge abnehmen, verletzten diesen aber am Körper und beschädigten seine Brille“, berichtet die Polizei weiter. Den jüngeren Mann verließ daraufhin der Mut und er machte sich aus dem Staub. „Nach den polizeilichen Erhebungen konnte der Täter mit Hilfe der EKO Cobra an seiner Wohnadresse in der Gemeinde Hüttenberg festgenommen werden“, heißt es seitens der Polizei.