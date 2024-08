WM-Gold für Leichtgewichts-Zweier Hultsch/Ruttmann

Sie triumphierten am Samstag in St. Catharines (Kanada), es war der erste WM-Titel für Österreich im Rudern nach jenem von Michaela Taupe-Traer 2013 in Chungju (Südkorea). Im LG-Einer wurde Julian Schöberl Fünfter, Lara Tiefenthaler Sechste.